Резкое потепление придет вместе с дождем и ветром в Хабаровский край 3 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

Теплой, но ветреной будет погода в Хабаровске 3 мая. Ночью возможен небольшой дождь, а днем поднимется ветер. Его средняя скорость составит 5-10 метров в секунду с порывами до 18 метров. Ночью столбик термометра покажет 10-12 градусов, а днем - от +20 до +22.

Южные территории Хабаровского края также накроет кратковременным дождем. Температура ночью местами опустится до ноля градусов. Днем будет от +16 до +26. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду с порывами до 20 метров.

В центральной части региона пройдут небольшие дожди, ветер будет дуть со скоростью 4-20 метров в секунду. Ночью температура упадет до +3, а днем потеплеет до 25 градусов.

В северных районах ожидается кратковременный дождь, а местами и мокрый снег. Температура ночью составит от -6 до +6, а днем от -2 до +15. На основной части территорий скорость ветра составит 4-14 метров в секунду, а в Тугуро-Чумиканском районе - до 20 метров в секунду.

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