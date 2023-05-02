Особый противопожарный режим ввели на всей территории Хабаровского края Фото: МЧС Хабаровского края

С 1 мая особый противопожарный режим ввели на территории всего Хабаровского края. Пока справиться с природными возгораниями целиком не удается. Только за последние сутки специалисты зафиксировали 38 возгораний сухой травы. Поэтому жителям региона все еще нельзя разводить костры и выезжать в лес.

Серьезный пожар случился 1 мая в садовом товариществе в Комсомольском районе. Огонь тушили три пожарных расчета в течение четырех часов. На пяти дачных участках пострадали постройки.

- На сегодняшний день в крае сотрудниками ГПН выявлено 89 участков, заросших сухой травой. Специалистами МЧС России составлено 65 административных дел за нарушение требований пожарной безопасности, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего за апрель специалисты провели 429 рейдов. Хабаровчан просят быть внимательными и не забывать о правилах безопасности.

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