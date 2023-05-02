«Патриот» сгорел во время сварки в Биробиджане
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Одна искра стала причиной большого пожара в Биробиджане, который за считанные минут поглотил все, что попалось ему на пути.
Вызов поступил в спасательную службу областного центра на выходных. Оказалось, что горит автомастерская. Пламя вспыхнуло, когда рабочие включили сварочный аппарат, чтобы залатать пригнанный накануне «УАЗ-Патриот».
- Пожарные ликвидировали огонь практически сразу после приезда, но спасти автомобиль не удалось, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
Кроме машины пострадала и сама мастерская. Пламя повредило оборудование и внутреннюю отделку бокса.
Дознаватели выяснили причину пожара. Ею стала искра, вылетевшая во время сварки. Она попала на гофрированную трубу, которая быстро вспыхнула. Огонь практически мгновенно перекинулся на бензобак, а после охватил и весь «Патриот». В машине уцелели только колеса. Никто из людей не пострадал.
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