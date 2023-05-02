Частоту авиарейсов увеличивают в Хабаровском крае Фото: Хабавиа

«Хабаровские авиалинии» изменили расписание рейсов в мае. С этого месяца самолеты по некоторым направлениям будут летать чаще, сообщили в авиакомпании.

Например, больше полетов запланировано по направлению «Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян» и обратно. Теперь рейсы 403/404 будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

- Из Хабаровска в Советскую Гавань и обратно жители региона смогут летать и по четвергам. С мая частота вылетов вырастет до четырех раз в неделю. Самолеты будут вылетать из аэропорта в понедельник, среду, четверг и пятницу, - рассказали в «Хабаровских авиалиниях».

Дополнительные рейсы введены и на маршруте Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск. По субботам теперь можно улететь два раза в обе стороны на рейсах 401/402 и 419/420.

Кроме того, в авиакомпании сообщили и плохую новость: в последний месяц весны аэропорт Комсомольска-на-Амуре не будет обслуживать пассажиров по понедельникам. Следовательно, и улететь куда-либо в эти дни не получится.

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