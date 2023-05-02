К акции «Окна Победы» приглашают присоединиться жителей Магаданской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Магаданской области стартовала акция «Окна Победы». Присоединиться к ней приглашают всех желающих. Для этого достаточно украсить свои окна в квартире или офисе символами праздника. Для этого можно использовать любые подручные средства: краски, фломастеры, стикеры, цветную бумагу. Что угодно, на что способна фантазия.

- В этом году добавлена специальная номинация, направленная на поддержку солдат, выполняющих задачи на спецоперации на Украине, - #СвоихНеБросаем, - рассказали в ЦСП Магадана.

Чтобы принять участие в акции, нужно украсить окна в соответствии с номинацией, в которой хотите принять участие, сделать их фото и опубликовать на своей странице во «ВКонтакте», указав хештег номинации и хештеги #ОкнаПобеды #молодежь49 #Магаданскаяобласть. Лучшие работы выберут 10 мая. Они получат призы от молодежного центра.

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