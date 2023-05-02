Набережную отремонтируют в Николаевске-на-Амуре Фото: @adm_leonov Фото: Социальные сети

Накануне объявили победителей конкурса федерального проекта «Комфортная городская среда для субъектов ДФО». В их числе оказался Николаевск-на-Амуре, который участвовал с проектом «Благоустройство городской набережной».

- Да! У нас появится современная красивая набережная, которая станет центром притяжения для всех жителей района, центром проведения городских и районных мероприятий. Благодарю специалистов администрации и всех, кто причастен к этой победе! - сказал Анатолий Леонов, глава Николаевского района.

Совсем скоро в городе появится просторная, светлая и современная набережная. Здесь сделают пространства и зоны, где смогут отдыхать люди разных возрастов.

Подобный конкурс в ДФО проходит впервые. Его финансирование на 2023 и 2024 год составит пять миллиардов рублей.

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