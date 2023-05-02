Хабаровчанка добилась компенсации вреда, причиненного пьяным водителем Фото: Сергей ГАПОН

Жительница Железнодорожного района обратилась с иском в суд, чтобы добиться компенсации вреда, причиненного ей и ее сыну в результате аварии. ДТП произошло в начале 2019 года в районе улицы Кола Бельды. Тогда женщина ехала в машине со своим несовершеннолетним сыном. Внезапно на встречку выехал другой автомобиль и протаранил лекговушку хабаровчанки. Оказалось, что виновник сел за руль пьяным.

- В аварии женщина получила множественные ушибы, а ее сын - перелом левой лучевой кости, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

Суд рассмотрел материалы дела и взыскал в пользу ребенка 200 тысяч рублей, а в пользу женщины - 100 тысяч.

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