Хабаровчанка добилась компенсации вреда, причиненного пьяным водителем
Фото: Сергей ГАПОН
Жительница Железнодорожного района обратилась с иском в суд, чтобы добиться компенсации вреда, причиненного ей и ее сыну в результате аварии. ДТП произошло в начале 2019 года в районе улицы Кола Бельды. Тогда женщина ехала в машине со своим несовершеннолетним сыном. Внезапно на встречку выехал другой автомобиль и протаранил лекговушку хабаровчанки. Оказалось, что виновник сел за руль пьяным.
- В аварии женщина получила множественные ушибы, а ее сын - перелом левой лучевой кости, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.
Суд рассмотрел материалы дела и взыскал в пользу ребенка 200 тысяч рублей, а в пользу женщины - 100 тысяч.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru