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НовостиОбщество2 мая 2023 6:35

Хабаровчанка добилась компенсации вреда, причиненного пьяным водителем

Суд обязал ответчика возместить 300 тысяч рублей
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровчанка добилась компенсации вреда, причиненного пьяным водителем

Хабаровчанка добилась компенсации вреда, причиненного пьяным водителем

Фото: Сергей ГАПОН

Жительница Железнодорожного района обратилась с иском в суд, чтобы добиться компенсации вреда, причиненного ей и ее сыну в результате аварии. ДТП произошло в начале 2019 года в районе улицы Кола Бельды. Тогда женщина ехала в машине со своим несовершеннолетним сыном. Внезапно на встречку выехал другой автомобиль и протаранил лекговушку хабаровчанки. Оказалось, что виновник сел за руль пьяным.

- В аварии женщина получила множественные ушибы, а ее сын - перелом левой лучевой кости, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

Суд рассмотрел материалы дела и взыскал в пользу ребенка 200 тысяч рублей, а в пользу женщины - 100 тысяч.

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