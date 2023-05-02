За убийство приятеля осудят жителя ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской автономной области осудят жителя села Садовое. 52-летний мужчина обвиняется в убийстве.

Преступление он совершил в феврале. Тогда он с приятелем выпивал в доме по улице Школьной. Застолье переросло в ссору, а та – в жестокую расправу. Что стало причиной конфликта, неизвестно, но она, видимо, так разозлила мужчину, что он сначала ударил оппонента несколько раз по голове, а потом ножом в шею. Тот умер на месте.

- По уголовному делу проведены необходимые следственные и процессуальные действия, получены результаты судебных экспертиз, допрошены свидетели случившегося, проведены иные мероприятия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления, - рассказали в СУ СК России по ЕАО.

К слову, раньше мужчина привлекался к уголовной ответственности не раз. Дело направили в суд, там его рассмотрят и вынесут приговор.

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