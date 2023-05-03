Ретропоезд «Победа» выйдет на маршрут в Хабаровске 5 мая Фото: ОАО «РЖД»

Поезд «Победа» в 2023 году посетит Хабаровск накануне празднования 9 Мая. Состав под паровозной тягой будет курсировать в краевой столице 5 мая. Его вагоны будут укомплектованы платформами с военной техникой времен Великой Отечественной войны.

По расписанию движения поезд «Победы» в Хабаровске тронется от первой платформы железнодорожного вокзала 5 мая в 10:20. Он направится на станцию Хабаровск-2.

- После прибытия все пассажиры смогут принять участие в торжественном митинге. Он пройдет в 11:00 на территории ДК железнодорожников на Клубной, 1, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Гости смогут посмотреть выставку ретроавтомобилей, попробовать солдатскую кашу. Для детей проведут мастер-класс по изготовлению Георгиевской ленты.

Дальневосточная железная дорога в честь празднования Дня Победы также организует маршруты ретропоездов под паровозной тягой в Уссурийске и Владивостоке.

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