Мирослав Поташкин из Хабаровска выиграл серебро Первенства России по плаванию Фото: Федерация плавания Хабаровского края

Больше 950 пловцов со всей России приняли участие в первенстве России среди юношей и девушек, которое прошло накануне в Саранске. По результатам соревнований хабаровчанин Мирослав Поташкин занял второе место в заплыве на 50 метров вольным стилем, став серебряным призером. Дистанцию в 100 метров воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Дельфин» преодолел пятым.

- Большинство наших ребят впервые поехало на эти соревнования, выступали среди более старших соперников и улучшили свои личные результаты. Нашей главной задачей было войти в 20-ку сильнейших, в первую группу, где выступают сильнейшие пловцы крупных городов страны. Ребята с этой задачей справились. От Мирослава мы ждали медаль. В финале он проплыл здорово и завоевал серебро, - сказал Михаил Поторов, тренер спортшколы «Дельфин».

Среди хабаровских спортсменов отличился и Илья Русинов. Он попал в финал национального первенства с четвертым результатом на дистанции 200 метров на спине. Пловец также выполнил норматив мастера спорта России.

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