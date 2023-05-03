Алиакбар, Хает и Лукас-Николае: какими необычными именами называли детей в Магадане в 2022 году

Популярные и редкие имена детей в 2022 году назвали в ЗАГСе Магадана
Фото: Артем КИЛЬКИН
В городском ЗАГСе назвали самые популярные имена, которыми магаданцы называли детей в 2022 году. Среди мальчиков это были Михаил, Александр, Владимир, Владислав, Вячеслав, Константин и Лев. Девочкам чаще всего давали имена Любовь, Александра, Екатерина, Виктория, Мария, София и Татьяна.
Порой детей называли и необычными именами. В 2022 году в Магадане родились девочки с редкими именами: Аделина, Стефания, Николетта, Илария, Ясмина, Имона, Алия, Каталея, Эльяна, Милания, Аделия. У мальчиков имена оказались не менее необычными: Аман, Авдей, Хает, Мустафо, Арсланг, Лукас-Николае, Амир, Азирет, Баир, Алиакбар, Наил, Юсуф.
Всего в 2022 году в Магадане родилось 946 детей: 509 мальчиков и 435 девочек.
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