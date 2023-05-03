В «Российской креативной неделе» примет участие молодежный театр из ЕАО Фото: сайт форума

Во Владивостоке с 25 по 27 мая пройдет «Российская креативная неделя». Принять участие в форуме можно бесплатно, как и посетить мероприятие. Регистрация все еще открыта и продлится до 27 мая.

- Цель форума - помочь активным и талантливым ребятам раскрыть свой творческий потенциал, привлечь внимание к перспективным проектам, сделать их экономически независимыми, обогатить разворот на Восток новыми гуманитарными смыслами, дополнительными возможностями для саморазвития и самореализации в различных областях творчества, - сказал Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Участники соберутся у кинотеатра «Океан». На деловой программе обсудят международную, федеральную и дальневосточную повестки, отдельно готовится блок для студентов и молодежи. Планируется выставка фешн- и арт-проектов, а около основной локации организуют гастрономическую улицу.

Театр-студия из ЕАО «Добрые люди» тоже решил принять участие в мероприятии. Актеры представят публичные читки по мотивам пьес современных драматургов о современных проблемах молодежи.

Форум проводится с 2020 года. Он объединяет представителей всех креативных сфер.

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