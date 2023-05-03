Угрожал зарезать разбитой бутылкой: озверевший приезжий устроил беспредел в магазине в Хабаровске

Мужчину из Новосибирска задержали за разбойное нападение на магазин в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские по горячим следам раскрыли дело о разбойном нападении на магазин, задержав подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Новосибирска, ранее сидевший за убийство человека.

Будучи пьяным, мужчина зашел в торговую точку на Дикопольцева в Центральном районе краевой столицы. Там он привязался к продавцам, начал грубить и хамить. Сотрудники магазина попросили его выйти, что вызвало бурную реакцию. Озверевший посетитель схватил первую попавшуюся на прилавке бутылку спиртного, разбил ее и осколком горлышка начал угрожать одной из работниц. Он потребовал отдать ему все деньги из кассы. Сумма оказалась небольшой - порядка 10 тысяч рублей. Пока мужчина отвлекся на наличку, другая сотрудница нажала тревожную кнопку. Уже через пару минут патрульный экипаж приехал на вызов и задержал подозреваемого.

- В 2007 году он привлекался к уголовной ответственности за убийство, отбывал долгий срок в колонии. Приехав в Хабаровск из Новосибирска, мужчина нигде не работал, ночевал в хостелах или у случайных приятелей, - уточнили в УМВД России по Хабаровскому краю.

На задержанного завели дело по статье «Разбой». Его поместили в СИЗО до конца расследования. Если его вину признают, он может отправиться в колонию на второй срок. Максимальное наказание по статье - 10 лет лишения свободы.

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