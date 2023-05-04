Жилой квартал на 20 тысяч человек построят в районе ДОСААФ в Хабаровске

Жилой квартал на 20 тысяч человек построят в районе ДОСААФа в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Минобороны РФ передаст краевым властям участок земли, где располагается аэродром ДОСААФ. На этой территории планируется построить квартал, рассчитанный на 700 тысяч квадратных метров жилья, по программе «Дальневосточный квартал».

- Для Хабаровска это серьезный объем, который повлияет и на общее качество жизни, и цену жилья. Увеличение предложений должно удержать стоимость недвижимости в приемлемых для людей рамках, - сказал Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По словам Михаила Дегтярева, губернатора Хабаровского края, в новом квартале смогут поселиться около 20 тысяч человек. Тем временем ДОСААФ переместится на аэродром Калинка. Там построят инфраструктуру для будущих военных, будут готовить новые кадры для армии, авиации и флота.

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