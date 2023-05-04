Студенты Хабаровского края проголосовали за парки и скверы для благоустройства Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края

Ученики Дальневосточного государственного университета путей сообщения присоединились к онлайн-голосованию за благоустройство общественных территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». О конкурсе студентам рассказал Дарий Тюрин, зампред правительства Хабаровского края, когда посетил вуз в ходе рабочей поездки. Те объекты, которые победят в этом году, будут благоустроены в 2024-м.

- Голосование на сайте za.gorodsreda.ru продлится до 31 мая. Принять участие в нем могут все, кому уже есть 14 лет. Отдать голос можно онлайн или с помощью волонтеров. В регионе жителям помогают более 260 добровольцев в торговых центрах и других общественных местах, во время массовых мероприятий, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

По результатам голосования 2022 года в регионе по нацпроекту благоустроят 87 территорий в 49 населенных пунктах. Работы на объектах завершатся до наступления морозов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.