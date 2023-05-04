Движение электросамокатов ограничат в Хабаровске до 9 мая и на День города
Фото: Александра ЯВИЩЕНКО
Представители городской администрации и руководители шеринговых компаний договорились об изменениях в движении электросамокатов в дни репетиции парада Победы, на 9 Мая и в День города.
Во время подготовки к параду ограничения будут действовать с 13:00 до 23:00 5 мая и с 07:00 до 14:00 7 мая. В День Победы до обеда нельзя будет передвигаться на электросамокатах по улицам, прилегающим к площади Ленина. Под особым контролем будет территория около комплекса «Вечный огонь» на площади Славы.
27 мая во время празднования Дня города полностью запретят передвигаться на самокатах по Муравьева-Амурского и городской набережной.
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