Движение электросамокатов ограничат в Хабаровске до 9 мая и на День города Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Представители городской администрации и руководители шеринговых компаний договорились об изменениях в движении электросамокатов в дни репетиции парада Победы, на 9 Мая и в День города.

Во время подготовки к параду ограничения будут действовать с 13:00 до 23:00 5 мая и с 07:00 до 14:00 7 мая. В День Победы до обеда нельзя будет передвигаться на электросамокатах по улицам, прилегающим к площади Ленина. Под особым контролем будет территория около комплекса «Вечный огонь» на площади Славы.

27 мая во время празднования Дня города полностью запретят передвигаться на самокатах по Муравьева-Амурского и городской набережной.

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