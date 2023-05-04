Мост через Биру перекроют в Биробиджане 5 мая Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Движение транспорта ограничат на мосту через Биру в районе Дмитрова 5 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Биробиджана.

Жители областного центра не смогут проехать через реку в пятницу с 9:00 до 16:00. В это время дорожники будут укладывать новый асфальт. В мэрии города поручили подрядчику разработать схему организации дорожного движения на месте проведения работ.

Предпринимателям, которые занимаются перевозками пассажиров, придется временно изменить схему движения транспорта с учетом перекрытия дороги. Им нужно будет позаботиться, чтобы все рейсы выполнялись без перебоев и с соблюдением правил безопасности.

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