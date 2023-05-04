«День местного яйца» пройдет в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувшую субботу, 29 апреля, в Хабаровске начался четвертый сезон ярмарок выходного дня. У арены «Ерофей» собрались местные фермеры из разных районов края. Всего свою продукцию продавали 50 человек, но ожидается, что их будет больше.

В этом году планируется продолжить проведение тематических праздников. Например, таких, как «День арбуза» или «Медовый спас». В предстоящие выходные по плану «День местного производителя яйца и яичной продукции». Он состоится 6 мая. В этот день будут продаваться перепелиные и куриные яйца по привлекательной цене, а еще меланж, яичный порошок и живая птица.

- В этом году запускаем еженедельную тематическую программу, например, «День напитков и мороженого» и «Клубничный фест». Благодаря им хабаровчане ближе познакомятся с местными производителями и фермерами. Кроме того, продолжится лотерея с призом в 20 килограммов овощей, - сказал Константин Могильный, руководитель регионального центра инжиниринга краевого сельхозфонда.

На прилавках появятся овощи урожая прошлого года, продукция пчеловодства, молоко и кисломолочка, мясные и рыбные деликатесы.

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