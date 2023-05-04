Ко Дню Победы праздничные выплаты получили 45 тысяч ветеранов в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся праздником. Единовременные пособия выплатили 45 тысячам жителей региона. В том числе труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам лагерей и другим.

- Выплаты предоставлены всем категориям, кому они полагаются. На эти цели по решению губернатора края выделили 48 миллионов рублей. Сейчас к ветеранам Великой Отечественной войны у нас в регионе относятся 1 177 человек, – рассказали в минсоцзащиты Хабаровского края.

По 10 тысяч рублей получили инвалиды и участники военных действий, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, а также их вдовы. По три тысячи выплатили труженикам тыла и по одной тысяче – детям войны.

Отдельно ветеранов поддерживали в течение года. В прошлом году отремонтировали квартиры 311 человек на 3,8 миллиона рублей. Помогли ветеранам купить жилье – 11 миллионов выделили на помощь троим жителям края. Еще почти 2,3 тысячи ветеранов оказали адресную помощь на 12,1 миллиона рублей.

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