ДК «Судостроитель» восстановят в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, и Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, побывали с рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре. Во время нее было решено восстановить Дворец культуры «Судостроитель» - объект культурного наследия муниципального значения.

До 1982 года в здании располагался драмтеатр, до 2010-го здесь была библиотека. В 2003 году случился пожар, который разрушил часть здания. Сейчас оно превратилось в руины. Несколько лет назад его перевели в краевую собственность.

- ДК «Судостроитель» - символ Комсомольска-на-Амуре, его трудовых подвигов. После пожара им не занимались. По моему предложению объект планируется включить в долгосрочный план комплексного развития города. С Алексеем Олеговичем провели ревизию и пришли к общему мнению: его нужно восстанавливать, - сказал Михаил Дегтярев.

После реконструкции в здании появится современный зрительный зал, обновят спорткомплекс с бассейном, отремонтируют помещения для секций и кружков. Отдельное внимание уделят сохранению панно, которое создал дальневосточник Николай Долбилкин.

Власти надеются, что с этим поможет Минвостокразвития и полпред Юрий Трутнев. Проектная документация уже готова, ее создали на региональные деньги. Сейчас она проходит экспертизу.

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