Предупреждение первой степени опасности объявлено в Хабаровске 5 мая Фото: Алексей ФОКИН (фото)

5 мая в Хабаровске поднялся сильный ветер и, по прогнозам, он не утихнет до конца дня. В связи с этим в городе объявлено предупреждение первой степени опасности из-за метеоусловий, благоприятных для накопления вредных примесей в воздухе.

Когда в регионе действует предупреждение первой степени опасности, предприниматели и юрлица обязаны следовать некоторым правилам. На объектах хозяйственной и другой деятельности должны принять меры по уменьшению выбросов вредных и загрязняющих веществ в воздух. За исполнением обязанностей будут следить представители ведомств, ответственных за экологический надзор.

Для населения предупреждение первой степени опасности не устанавливает никаких ограничений.

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