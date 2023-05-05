Предупреждение первой степени опасности объявлено в Хабаровске 5 мая
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
5 мая в Хабаровске поднялся сильный ветер и, по прогнозам, он не утихнет до конца дня. В связи с этим в городе объявлено предупреждение первой степени опасности из-за метеоусловий, благоприятных для накопления вредных примесей в воздухе.
Когда в регионе действует предупреждение первой степени опасности, предприниматели и юрлица обязаны следовать некоторым правилам. На объектах хозяйственной и другой деятельности должны принять меры по уменьшению выбросов вредных и загрязняющих веществ в воздух. За исполнением обязанностей будут следить представители ведомств, ответственных за экологический надзор.
Для населения предупреждение первой степени опасности не устанавливает никаких ограничений.
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