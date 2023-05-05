Единственный потомок графа Муравьева-Амурского прибыл в Хабаровск

Михаил Дегтярев встретился с единственным потомком графа Муравьева-Амурского Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, встретился в аэропорту Хабаровска с Василием Сергеевичем Муравьевым-Амурским, единственным потомком графа Муравьева-Амурского. Он прилетел на Дальний Восток, чтобы почтить память двоюродного прадеда. Визит был приурочен к 165-летию со дня подписания Айгунского договора и основания Хабаровска.

- Предложил Василию Сергеевичу приехать в Хабаровск с лекциями, провести серию встреч с нашими жителями, рассказать об истории фамилии и о самом Николае Николаевиче Муравьеве-Амурском, - рассказал Михаил Дегтярев.

Граф Николай Муравьев, генерал-губернатор Восточной Сибири, подписал договор между Российской империей и маньчжурской империей Цин в мае 1858 года. Тем самым он установил русско-цинскую границу по реке Амур. Благодаря его работе в середине XIX века был решен «Амурский вопрос», к России присоединились Приамурье и Приморье, началось освоение и заселение Дальнего Востока.

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