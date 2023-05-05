Часть Тихоокеанской улицы перекроют на четыре дня в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за ремонта и перестройки теплосетей часть Тихоокеанской временно перекроют. Проезд для транспорта будет запрещен от улицы профессора Даниловского до Стрельникова. Ограничения начнут действовать в полночь с 9 на 10 мая до 6:00 15 мая.

- В связи с перекрытием дороги изменится схема движения автобусов №№ 8, 11, 23, 35, 46, 46В, 49, 68 и 71. Они будут объезжать участок ремонта по Даниловского и Стрельникова. Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановках «Улица Профессора Даниловского» и «Северный микрорайон», - рассказали в администрации Хабаровска.

Трамвай №5, который курсирует от ж/д вокзала до поселка Кирова, будет ходить по схеме «Железнодорожный вокзал - Школа №38».

По вопросам движения общественного транспорта можно обратиться в диспетчерскую по номеру 45-00-56.

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