Посиделки по-соседски: два преступления за один вечер совершил житель Амурска

Мужчина обокрал двух соседей в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое жителей Амурска обратились в полицию зимой 2022 года. Один из них сообщил о краже телевизора, другой - о пропаже 100 тысяч рублей с банковского счета. Оказалось, что заявители - соседи, а преступления против них связаны общим знакомым.

Оказалось, что к кражам причастен 29-летний мужчина с богатым криминальным прошлым. Раньше он привлекался к ответственности за имущественные преступления. Полиция задержала подозреваемого. Амурчанин рассказал, что произошло.

Он пришел в гости к одному из потерпевших. Они выпивали, пока хозяин дома не уснул. Тогда гость нашел банковскую карту знакомого и позже снял с нее деньги в банкомате. К моменту задержания он успел потратить больше 100 тысяч рублей на спиртное и продукты. Интересно, что после первой кражи мужчина не остановился. В тот же день он пришел в гости к еще одному соседу, дождался, пока тот уснет, и вынес из квартиры телевизор. Общий ущерб составил 120 тысяч рублей.

- На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». На данный момент расследование окончено. Материалы переданы в суд для рассмотрения. Полиция нашла украденный телевизор и вернула его владельцу, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина может получить штраф до 200 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до пяти лет. С него взяли подписку о невыезде до вынесения приговора.

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