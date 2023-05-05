Больше 80 нарушителей пожарной безопасности поймали в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае продолжает действовать пожароопасный сезон, а специалисты – патрулировать местности. В майские праздники эту работу планируют усилить. Сейчас в крае работает 50 патрулей.

- Эффективность работы таких патрульных групп увеличена. Если в прошлом году за этот период было составлено порядка 50 административных протоколов, то на сегодняшний день уже привлечено к административной ответственности 87 нарушителей, в том числе 9 поджигателей сухой растительности. Сумма штрафов превысила 900 тысяч рублей. В основном это неосторожное обращение с огнем. Кто-то говорит, что не знал о запрете, кто-то не оценил риск и последствия своих действий. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Также есть два случая детской шалости, когда ребята подожгли траву, и потом огонь распространился на территорию пустырей и полей, - рассказал Николай Гасендыч, замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Регистрируют на территории региона и термоточки. Но угрозу для городов и сел свели к минимуму. Патрули проверили поселения, пообщались с людьми, обновили минерализованные полосы.

Пожарные напоминают о штрафах за нарушение режима: 10-20 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч – для юридических. А если пожар приведет к серьезным последствиям – гибели людей или животных, то придется ответить и по уголовной статье.

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