Скончался в «скорой»: мужчина погиб после пожара в Хабаровске

Пожар в доме на Краснореченской унес жизнь мужчины в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 4 мая в спасательную службу поступил звонок от очевидцев, сообщивших о пожаре в доме на Краснореченской. Из окон квартиры на четвертом этаже валил густой дым. Расчеты прибыли на место ЧП. Звенья газодымозащитной службы направились внутрь, на поиски возможных пострадавших. Тем временем пожарные приступили к тушению огня. На ликвидацию возгорания ушло около 40 минут.

- В квартире был обнаружен 62-летний мужчина без сознания. Его вынесли на улицу и передали медикам. Врачи пытались реанимировать пострадавшего, но усилия не принесли результата. Мужчина скончался в карете скорой, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь повредил вещи и мебель в одной из комнат квартиры. Причину возгорания установят дознаватели после проведения расследования и экспертиз.

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