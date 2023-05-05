Роковая поездка: водитель грузовика погиб в лобовом столкновении с легковушкой в Амурске

71-летний мужчина погиб из-за пьяного водителя в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Жуткая авария произошла на трассе Комсомольск - Амурск. На 46-м километре столкнулись минигрузовик и иномарка. Виновником ДТП стал 47-летний житель Амурска, который сел за руль подшофе. Мужчина выехал на встречку и спровоцировал лобовое столкновение. От удара иномарка перевернулась на крышу, а грузовик буквально сплющило, от чего 71-летний водитель погиб на месте. Сам же виновник аварии получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Виновник аварии не признает свою вину Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- По факту ДТП заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование окончено. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Амурчанин не признает себя виновным. С него взяли подписку о невыезде до вынесения приговора. Его могут лишить свободы на срок до 12 лет.

Минигрузовик сплющило от удара Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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