«Азбуку о важном» составляют студенты Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске 5 мая прошла патриотическая игра «Азбука о важном». В ней приняли участие 11 команд из 10 вузов города, а также проректоры по воспитательной работе.

Команды по жеребьевке получили по три буквы алфавита. На них нужно было придумать слова, ассоциирующиеся с Родиной, а также дать им толкование и создать слоганы. Первыми ребята назвали «семья», «щедрость», «ответственность» и «гордость». Говоря о последних двух, они отметили, что гордятся своей историей и несут ответственность за будущее.

Слова и определения передадут организаторам «Азбуки о важном», они лягут в основу книги для детей. Свои задумки могут прислать все желающие. Сделать это можно на сайте проекта до 10 мая 2023 года.

- Проект «Азбука о важном» инициирован Юрием Трутневым, заместителем председателя Правительства России - полномочным представителем президента РФ в ДФО. Его цель - напомнить жителям страны о важных словах, о Родине, рассказать молодежи о наших традиционных духовно-нравственных ценностях и патриотизме, - сказал Александр Ивагин, зампред комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края.

Скоро к созданию проекта присоединятся студенты техникумов и колледжей, школьники и детсадовцы края. Для них тоже проведут подобные мероприятия. Планируется, что в них примет участие 61 тысяча человек.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.