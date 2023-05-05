Следственный комитет Хабаровского края завел уголовное дело после падения ребенка с заброшенного здания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прогулка по заброшенному зданию в Комсомольске обернулась для 12-летнего мальчика тяжелыми травмами и больницей. 28 апреля ребенок забрался в здание по Пендрие, 9, чтобы поиграть. К несчастью, закончилась затея плохо: он поскользнулся и упал со второго этажа.

Мальчик получил серьезные травмы. Прокуратура провела проверку этого случая, после которой было заведено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

- Причиной произошедшего послужило непринятие собственником здания мер к ограничению свободного доступа посторонних лиц на опасный объект, - сказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сейчас ребенок находится в больнице, врачи оказывают ему квалифицированную помощь. Расследованием дела занимается Следственный комитет по Хабаровскому краю. В случае доказательств вины, ответственным лицам грозит штраф или до трех лет ограничения свободы.

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