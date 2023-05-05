Автобусы будут работать после салюта в Биробиджане 9 мая Фото: администрация Биробиджана

Жители и гости Биробиджана смогут добраться домой после салюта 9 мая на автобусах. Общественный транспорт поздно вечером решила запустить администрация города. Людей доставят домой централизованно.

Общественный транспорт начнет работу после 22 часов - именно на это время запланировано окончание салюта. Автобусы будут ждать биробиджанцев на площади имени Ленина и довезут их до микрорайонов городского округа. В 22:30 машины поедут от дома №11 по проспекту 60-летия СССР (заездной карман рядом с магазином «Славянка») до микрорайонов Биробиджан-2 и Сопка, Биршоссе 10-13 километр, а также Бумагина, ДСМ и Осенняя, отметили в администрации.

Также автобус будет работать от остановки в районе дома №16 по проспекту 60-летия СССР (около здания «Ростелекома») до поселка Птичник.

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