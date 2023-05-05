Именем Героя России Ивана Кабанова назвали гимназию в Магадане Фото: администрация Магадана

Гимназия №13 в Магадане теперь носит имя Героя России Ивана Кабанова. В учебном заведении 5 мая прошла линейка, на которой собрались школьники, учителя и первые лица города. С приветственным словом выступила Татьяна Кабанова, мама Ивана. Она поблагодарила администрацию школы за присвоение ей имени сына.

Иван участвовал в СВО с мая прошлого года командиром мотострелкового взвода. В октябре в Херсонской области сражался с врагом, дважды вызвал огонь на себя. Иван лично уничтожил танк и БМП противника. Его группа уничтожила 14 солдат врага и вывела из строя две единицы бронетехники. Получил контузию, но продолжил сражаться. Во время рукопашной схватки получил ранение, которое стало смертельным. Посмертно получил Медаль за отвагу и Золотую звезду Героя России.

- После линейки открыли парту Героя участника СВО. Честь сидеть за ней выпала младшему брату Ивана, третьекласснику Денису. Несмотря на юный возраст, он – победитель олимпиады «Наукоград», активный участник спортивных мероприятий. Также за парту сел Станислав Петров, командир отделения патриотического клуба, победитель Всероссийского слета «Золотой эполет», выпускник 2023 года, - рассказали в администрации Магадана.

Мэр города Юрий Гришан поздравил всех с наступающим праздником и пожелал ребятам крепкого здоровья.

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