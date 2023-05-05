220 тонн воды потратили спасатели на тушение пожара на левом берегу Амура в Хабаровске Фото: МЧС Хабаровского края

Специалисты МЧС закончили тушить пожар на левом берегу реки Амур в Хабаровске. Напомним, загорелась сухая трава, пошел пал. С возгоранием боролись на земле и с воздуха.

- Всего в ходе тушения ландшафтных пожаров вертолетом Ми-8 и самолетом Бп-200 ЧС произведено 45 сливов воды общим объемом 220 тонн. Авиация работала по очагам, угрожающим постройкам и кромкам пожара, - рассказал Игорь Зорин, командир воздушного судна вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Воду брали в ближайшей протоке Амура, это значительно помогало и сокращало время. Люди работали с ранцевыми огнетушителями по кромке пала, не давая ему разойтись. Также спасатели осматривали сгоревшие участки и ликвидировали очаги тления. Огонь повредил 11 полуразрушенных зданий, никто не пострадал. Возгорание растянулось на один километр.

На основной части продолжают дежурить спасатели. Они следят за тем, чтобы пожар не повторился.

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