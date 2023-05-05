Мемориал в честь погибших на СВО солдат открыли в ЕАО Фото: Роман Бойко

«Вечная память героям специальной военной операции! Герои не умирают. Они навсегда остаются в наших сердцах». Именно такая надпись указана на мемориале в честь погибших на спецоперации, который открыли в селе Амурзет 5 мая. Он появился рядом с обелиском воинам Великой Отечественной войны.

- В ЕАО это один из первых мемориалов, посвященный памяти воинов, погибших во время боевых действий в зоне СВО, и для меня было честью обратиться ко всем, кто пришел на его открытие. В первую очередь к детям и молодежи. Они должны знать нашу историю, наших героев, помнить и гордиться ими, - рассказал Роман Бойко, председатель Заксобрания ЕАО.

На митинге также присутствовали родные солдат, погибших на Украине, жители села, военные и чиновники. Теперь сюда могут прийти все, кто хочет отдать дань жителям автономии, защищавшим страну. Участники возложили к камню цветы и почтили память бойцов минутой молчания.

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