Ледокол «Москва» завершил проводки судов в Магадане

За 131 день ледокол проложил путь 108 судам. Фото: ФГУП «Росморпорт»

В Магадане завершил работу ледокол «Москва», который прокладывал путь судам в порт Магадана и обратно. Свою работу он начал 25 декабря 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».

За 131 день ледокол проложил путь 108 судам. Работа проводилась методами лидирования и выдачи рекомендаций. Переодически «Москва» очищала акваторию морского порта ото льда. Это помогло доставлять в Магаданскую область важные грузы.

- Окончание периода ледокольных проводок судов в акватории морского порта Магадан было объявлено 5 мая 2023 года. Решение было принято на основании долгосрочного прогноза и анализа складывающейся ледовой обстановки в Охотском море. Здесь наблюдается устойчивое повышение температуры воздуха до положительных значений, освобождение ото льда Тауйской губы, бухты Нагаева и акватории морского порта Магадан и подходов к нему, - сообщили в ведомстве.

После успешного выполнения задач судну предстоит пройти около 1,5 тысячи морских миль до порта базирования - во Владивосток. Здесь ледокол встанет на плановый ремонт и подготовку к зимней навигации 2023-2024 годов.

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