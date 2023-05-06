Межрегиональный канал поставки наркотиков перекрыла ФСБ в Магаданской области

Драгдилеры приехали в Магадан, чтобы продавать наркотики по всей Колыме. Фото: УФСБ России по Магаданской области

На Колыме задержаны двое человек с наркотиками. Мужчины оказались вовлечены в цепочку по обороту запрещенных веществ между регионами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Магаданской области.

Драгдилеры приехали в Магадан, чтобы продавать «отраву» по всей Колыме. При задержании у мужчин изъяли наркотики и психотропные вещества. Общая масса составила более 700 граммов.

- В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере», - добавили в ведомстве.

Подозреваемым грозит 15 лет колонии.

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