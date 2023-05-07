Девять человек спасли при пожаре в многоэтажке по переулку Отрадный в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС потушили горящую многоэтажку в переулке Отрадный в Хабаровске. 6 мая здесь произошел пожар в жилом здании. Это случилось около 18:00. Сотрудникам удалось спасти девять человек, среди которых были дети.

Когда спасатели прибыли на место, они увидели. Что горят балконы, начиная с шестого этажа и выше. Погода была ветренная, поэтому пламя быстро разносилось по всему зданию. К счастью, большинство жильцов уже успели выбежать на улицу, но в доме еще оставались люди.

- При помощи индивидуальных спасательных устройств огнеборцы по лестничным маршам вывели на улицу девять человек, из них троих детей. Также огнеборцы эвакуировали домашних животных, оставшихся дома, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели прочесали каждую квартиру, чтобы убедиться, что людей там не осталось. Там, где двери были закрыты, их вскрывали. Внизу дежурила бригада скорой помощи, оперативно помогавшая спасенным. К счастью, никто из них не получил серьезных травм.

Пожар удалось полностью устранить к 20:30. Огонь разросся на 60 квадратных метров. В результате повреждены одна квартира и еще 12 балконов. В ликвидации пожара участвовал 31 сотрудник и 10 единиц техники. Причины возгорания будет устанавливать Госпожнадзор.

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