«Газель» сбила мотоциклиста в Хабаровске Фото: скриншот из видео

6 мая около 17:08 машина сбила мотоциклиста в Хабаровске. Водитель «Газели» не уступил транспорту дорогу, поворачивая налево. В результате автомобиль наехал на транспорт, а водитель мотоцикла пострадал.

Это произошло на Карла Маркса недалеко от дома №202. Мотоциклист на Suzuki ехал прямо по главной дороге. В это время «Газель» поворачивала налево, не уступив дорогу транспорту. Мотоциклист пытался маневрировать, чтобы избежать столкновения, но машина уже не остановилась. В результате мужчину сбили, он упал на бок.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, - рассказали в УГИБДД России по Хабаровску.

В Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о правилах дорожного движения. При повороте налево или развороте водитель обязан уступать дорогу всем транспортным средствам, едущим прямо или направо. Только убедившись в безопасности маневра, можно выполнить поворот или разворот.

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