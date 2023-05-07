Полицейские Хабаровска эвакуировали жильцов из горящего дома Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Сотрудники полиции вместе с пожарными помогли людям спастись из горящего дома в Хабаровске. Первым на месте происшествия оказался старший лейтенант Анатолий Саморуков, участковый. Пожар произошел на его административном участке.

Полицейский оповестил жильцов о возгорании и помог им выбраться из задымленного подъезда. После этого сотрудник обеспечивал безопасность на месте, участвовал в обходе квартир вместе с коллегами, прибывшими из других подразделений. Всего от пожара пострадало десять квартир с шестого по девятый этажи.

- Для организации проезда пожарной техники и минимизации скопления людей и машин во дворе дома, подъезды к нему были перекрыты автопатрулями полиции, - рассказали в УМВД России по Хабаровску.

Когда пламя было потушено, вместе с пожарными полицейские обошли квартиры и помогли выбраться наружу домашним животным, хозяев которых не было дома. В одной из квартир был обнаружен кот, забившийся в угол. Из-за дыма ему было тяжело дышать. Полицейские завернули кота в плед и вынесли животное на улицу. Кота передали хозяйке.

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