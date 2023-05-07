Сотрудники МЧС на вертолете Ми-8 вылетели на тушение пожара в селе Хабаровского края Фото: скриншот из видео

Вертолет Ми-8 вылетел в село Новокуровка Хабаровского края. Оттуда поступило сообщение о ландшафтном пожаре. На помощь жителям следуют сотрудники МЧС.

Пожар произошел в одном километре от седа. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС днем 7 мая. Для оказания помощи в тушении и защиты населенного пункта от огня в тушении используют вертолет. Он отправился в сторону ландшафтного пожара в 14:22.

- На транспорте направлена группа пожарных от Специализированной пожарно-спасательной части и 8 пожарной части Хабаровска. Всего на борту находятся десять человек с ранцевыми огнетушителями, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В настоящее время на месте работают сотрудники авиалесоохраны, а также добровольная пожарная дружина из Новокуровки. Им помогают волонтеры. В селе проживают около 360 человек. Сейчас за их безопасность борются силы МЧС.

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