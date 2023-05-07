Теплая погода без дождей наступит в Хабаровске 8 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Солнечная погода одарит жителей Хабаровского края теплом на майских праздниках. 8 мая в Хабаровске осадков не будет. Ночью температура достигнет от +4 до +6 градусов, днем – от +19 до +21 градуса. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

В южных районах края пройдет небольшой дождь днем. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов, днем – от +16 до +22 градусов. Южный ветер достигнет 8-13 метров в секунду.

В центральных районах без осадков. Небольшой дождь пройдет в Верхнебуреинском районе. Ночью температура опустится от +2 до +5 градусов. Днем поднимется от +10 до +20 градусов. Синоптики прогнозируют южный ветер 5-14 метров в секунду.

В северных районах без существенных осадков. Ночью здесь ожидается от -2 до +4 градусов, днем – от -1 до +18 градусов. Западный ветер достигнет силы 5-14 метров в секунду.

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