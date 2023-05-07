Восьмилетний мальчик упал в заброшенном здании на Севастопольской в Комсомольске-на-Амуре Фото: Прокуратура Хабаровского края

Восьмилетний ребенок упал в заброшенном здании в Комсомольске-на-Амуре. Это случилось днем 7 мая. Мальчик получил травму ноги.

Происшествие случилось в заброшке на улице Севастопольская. На данный момент достоверно неизвестно, был ли он в здании один или в компании друзей. Также нет информации, как именно он получил травму: споткнулся или же случилось нечто другое. По данному делу будет проводиться проверка.

- Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и охрану заброшенного объекта, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На данный момент известно, что мальчик получил ушиб стопы. Его жизни ничего не угрожает. После проверки прокуратура примет решение о заведении дела на ответственных за безопасность людей.

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