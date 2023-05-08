Сыро и неприятно: в Хабаровске 9 мая будет пасмурная погода Фото: Иван МАКЕЕВ

Парад в честь Дня Победы 9 мая в Хабаровске может быть омрачен плохой погодой. По прогнозам синоптиков в этот день ожидается кратковременный дождь, а температура опустится до +12 градусов. Ночью в городе тоже дождь, и до +5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

- В южных районах - местами небольшой дождь, температура ночью от +3 градусов до +5 градусов, температура днем от +10 до +16 градусов, ветер юго-западный 8-14 метров в секунду, - сообщили в краевом МЧС со ссылкой на синоптиков.

В центральных районах Хабаровского края днем 9 мая 2023 года ожидаются небольшие осадки, в некоторых частях может пойти снег. Ночные температуры опустятся до – 1 градуса, а днем воздух прогреется до +13 градусов. На севере края ни дождя, ни снега не ожидается. Ночью до -3, а днем до +15.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.