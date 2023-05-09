«Пусть родителям будет стыдно»: юноша обокрал торговую точку под камерами и при свидетелях в Хабаровске

Похитителя корюшки разыскивают в Хабаровске

На записи камеры наблюдения попал момент кражи, совершенной молодым человеком на рынке в Северном районе города. Парень подошел к прилавку, когда продавца не было на месте. Его внимание привлек пакет с рыбой, лежавший около кассы. Он схватил упаковку корюшки, развернулся и неспешно ушел вместе с приятелем.

Свидетелем кражи стала женщина, которая в момент преступления стояла у витрины. Она никак не отреагировала на происходящее, только провела взглядом уходящего с «уловом» молодого человека. Пользователей соцсетей возмутило увиденное на записи. Они винят родителей в поведении юноши:

- Пусть родителям будет стыдно, крысенка воспитали!!! – пишет один из комментаторов.

- Это показатель того, как родители донесли до него информацию, что воровать нельзя.

Владельцы торговой точки обращаются к вору, требуя оплатить украденный товар. В противном случае они намерены написать заявление в полицию.

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