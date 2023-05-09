Акция «Свеча Победы» прошла в Магадане Фото: администрация Магадана

Жители Магадана почтили память солдат, отдавших свои жизни за Победу. В городе 8 мая состоялась акция «Свеча Победы». Из более, чем 1 500 тысяч свечей они выложили звезду, букву Z и надпись «1945-2023 Победа».

- Это довольно длительный процесс. Только на выкладку композиции волонтеры потратили около двух часов, - рассказал Даниил Сомов, председатель молодежного патриотического клуба «Наследие» Магадана.

Поблагодарить защитников страны пришли сотрудники МЧС, активисты, полицейские и обычные жители города. Всего здесь собрались несколько десятков человек. Каждый зажег свою свечу. Церемония проходила под песни военных лет.

В годы войны на Колыме добыли больше 289 тонн золота и 13 тысяч тонн олова. На фронт жители региона отправляли теплые вещи и средства на вооружение. 20 мая 2021 года Магадану присвоили звание «Город трудовой доблести».

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