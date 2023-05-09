Михаил Дегтярев принял участие в параде Победы в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошел парад Победы к 78-годовщине окончания Великой Отечественной войны. Его участниками стали жители и гости города, ветераны, их вдовы, дети военного времени, родные и близкие участников СВО, а также губернатор края Михаил Дегтярев.

Глава региона поздравил всех присутствующих с праздником, поблагодарил ветеранов за победу.

- 9 Мая – это священная дата для нашего народа, который отстоял свободу и независимость нашей Родины и подарил право на жизнь грядущим поколениям. Вся наша многонациональная страна билась с захватчиками. На фронте и в тылу солдаты верно ковали Победу, чтобы сегодня мы жили в своей стране и говорили на русском языке, – сказал Михаил Дегтярев.

Он напомнил о вкладе в победу дальневосточников и, в том числе, жителей Хабаровского края. В его столице в декабре 1949-го осудили японских преступников. Мир запомнил это как Хабаровский процесс. Также здесь была поставлена юридическая точка во Второй мировой войне, подписан акт о капитуляции Японии.

Ордена и медали получили тысячи хабаровчан. А в 2010 году Максим Пассар, один из лучших снайперов Сталинградской битвы получил звание Героя России.

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