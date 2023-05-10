Питьевая вода из села Гаровка не прошла проверку в Хабаровске
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В лабораторию ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» обратился частный заказчик с просьбой проверить образцы питьевой воды на одном из производств в селе Гаровка. Специалисты отобрали пробы по установленным правилам и провели анализ, изучив два показателя: цвет и мутность жидкости.
- Оба исследования показали нарушения. При установленных в РФ нормах и в соответствии с СанПиН мутность питьевой воды была выше почти в четыре раза (9,6 ЕМФ при норме 2,6 ЕМФ), - рассказали в лаборатории «Хабаровского референтного центра Россельхознадзора».
Показатель цветности воды нарушил нормы в 2,5 раза. При допустимых 20 градусах цветности фактические цифры составили 50 градусов. Результаты исследования с заключением были переданы заказчику.
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