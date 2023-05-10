Прокуратура добилась снижения цен на дрова в Хабаровске
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Хабаровские прокуроры проверили цены на твердое топливо и обнаружили нарушения со стороны ООО «Римбунан Хиджау МДФ». Компания продавала дрова жителям поселка Горин. Организация установила стоимость куба почти на тысячу дороже предельно допустимой розничной цены.
- Вместо разрешенных 1470 рублей с покупателей брали 2430 рублей за куб дров длиной один метр и менее. В связи с этим были зафиксированы нарушения в исполнении закона о ценообразовании, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
В результате проверки к ответственности привлекли главного бухгалтера компании. Ему вынесли предупреждение. По представлению прокурора нарушения устранены. Стоимость дров снизилась до установленных норм.
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