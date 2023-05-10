Отопление отключили в пяти районах и двух городах Хабаровского края Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае заканчивается отопительный сезон. По состоянию на 10 мая в регионе остановлена работа 193 котельных из 425. Первыми тепла в трубах лишились жители Бикинского, Вяземского, Нанайского, Хабаровского и района имени Лазо, Хабаровска и Комсомольска.

- Судя по прошлому опыту, отопительный сезон в южных районах края завершается в первой декаде мая, в центральных - в середине месяца, а в северных может продлиться до второй декады июня, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Совсем скоро остановят котельные в Амурском, Комсомольском, Солнечном и Верхнебуреинском районах. До 20-21 мая подача тепла прекратится в Ванинском и Советско-Гаванском районах, а в конце мая в части северных территорий - Николаевском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.