Эвакуировали на катере: дачника с подозрением на инсульт спасли в Хабаровске

Спасатели помогли мужчине добраться с острова до больницы в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

10 мая в краевое управление МЧС сообщили о мужчине, которому стало плохо на острове Большой Уссурийский. Дачнику срочно нужна была помощь медиков, поэтому медлить было нельзя.

- Нужна немедленная эвакуация с острова в городскую больницу, - сообщили спасатели, дежурившие на острове.

К острову подогнали катер поисково-спасательного отряда. Мужчине с признаками инсульта помогли подняться на борт и переправили через реку. На берегу пострадавшего передали сотрудникам скорой, которая уже ждала пациента на причале. Хабаровчанина забрали в больницу на обследование и лечение.

Оперативная реакция и слаженные действия сотрудников МЧС помогли спасти жизнь человеку. Промедление могло бы закончиться печально.

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