Два человека пропали на майских праздниках в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

За четыре дня, что длились майские праздники, в Хабаровском крае пропали два человека. Обращения поступили сотрудникам МЧС. Оба исчезли на водоемах, один в Нанайском районе, другой - в Бикинском.

В Нанайском районе 53-летний мужчина отправился на катере на рыбалку. В районе Иннокентьевки он исчез. Трое суток спасатели обследовали больше 50 километров акватории, беспилотником осмотрели два «квадрата» на острове Учударен.

- За время поисковых работ спасателями и сотрудниками полиции были обследованы все предполагаемые места возможного нахождения человека. В настоящее время руководителем поисковой операции от районного отдела МВД России принято решение о приостановлении поисков для установления новых обстоятельств, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Другие поиски идут в Бикинском районе. На реке Бира 7 мая пропал 84-летний мужчина. Он отправился на водоем из Лермонтовки и домой не вернулся. Четыре раза водолазы ныряли на глубину шести метров, но поиски пока результатов не дали. Работа продолжается.

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